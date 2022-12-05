Kuzey Kıbrıs'ta ürküten uyuşturucu rakamları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde son bir yılda uyuşturucu ile mücadelede gösterilen başarı göz dolduruyor. KKTC Narkotik polisi 1 Ocak 2022’den bugünde kadar kilolarca uyuşturucu ele geçirirken 101 kişiyi tutukladı.

İRFAN GÜNDÜZLER

Düzenlenen operasyonlarda en çok hintkeneviri ele geçirilirken, yakalanan kokain miktarı ise ikinci sırada geliyor. Öte yandan uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan ve ele geçirilen paranın miktarı da oldukça yüksek.

İşte 1 Ocak – 4 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonların rakamları

TUTUKLAMA: 101

KOKAİN: 259 GR

HİNTKENEVİRİ: 23 KİLO 140,7 GR

MDMA: 251 GR

SENTETİK CANNABİNOİD: 109.5 GR

HAP: 250 ADET

TL: 1.128,067

STG: 1.760

EURO: 71.041

DOLAR: 3.480

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05/12/2022 07:52