Kuzey Kıbrıs'ta ürküten uyuşturucu rakamları
05/12/2022
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde son bir yılda uyuşturucu ile mücadelede gösterilen başarı göz dolduruyor. KKTC Narkotik polisi 1 Ocak 2022’den bugünde kadar kilolarca uyuşturucu ele geçirirken 101 kişiyi tutukladı.
İRFAN GÜNDÜZLER
Düzenlenen operasyonlarda en çok hintkeneviri ele geçirilirken, yakalanan kokain miktarı ise ikinci sırada geliyor. Öte yandan uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan ve ele geçirilen paranın miktarı da oldukça yüksek.
İşte 1 Ocak – 4 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen operasyonların rakamları
TUTUKLAMA: 101
KOKAİN: 259 GR
HİNTKENEVİRİ: 23 KİLO 140,7 GR
MDMA: 251 GR
SENTETİK CANNABİNOİD: 109.5 GR
HAP: 250 ADET
TL: 1.128,067
STG: 1.760
EURO: 71.041
DOLAR: 3.480