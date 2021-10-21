Kuzey Kıbrıs’ta yaşamak zorlaşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üzerinde adeta kara bulutlar dolaşıyor. Zaten zor durumda olan ve kıt kanaat geçinmeye çalışan vatandaşların durumu günden güne daha da kötüye gidiyor.

Son günlerde yaşananlara bakıldığında Kuzey Kıbrıs’ta yaşam sürmenin git gide zorlaştığı ve yaşam standartlarının hızla aşağıya çekildiği görülüyor.

Ülkede dün yaşananlara bakıldığında akaryakıt krizi, gaz krizi gibi birçok konu baş ağrıtsa da ileriki günlerde gelmesi beklenen zam haberleri vatandaşları daha da zor duruma sokacağa benziyor.

Akaryakıt krizinin son bulması için önümüzdeki salı günü Bakanlar Kurulu’ndan akaryakıt 50 kuruş ila 1 TL arası zam beklenirken aynı şekilde tüp gazlara da zammın kapıda olduğu biliniyor.

Ortada güçlü bir hükümet olmaması, KKTC- TC ilişkilerini de mali akış yönünden olumsuz etkilerken, yasa geçiremeyen Meclis yapısı da yaşamı kolaylaştıracak adımların atılmasını engelliyor.

Tüm bunların üzerine bugün Türkiye Merkez Bankası’nın faizleri 2 puan aşağıya çekmesi Türk Lirası’nın daha da dibe çökmesine neden oldu. Sterlin’in neredeyse 2 haftalık bir sürede Türk Lirası karşısında 1 TL değer kazanması, doların 9.35 seviyelerine yükselmesi ülkede vatandaşlar için ciddi bir buhran yaratıyor.

Neredeyse her şeyin dövize endeksli olduğu ülkemiz bu durumda ciddi şekilde etkileniyor. Kira, ev fiyatları, araba fiyatları ve ithal edilen tüm ürünler döviz kuruna bağlıyken dövizin bu denli yükselişi vatandaşları çaresiz kılıyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken önlem ve tedbir alması gereken hükümet ise ortada yok. Geçtiğimiz hafta istifa eden ve dün de video skandalıyla bir darbe daha alan ülke yönetimi hiçbir sıkıntı ile ilgili karar alamıyor. Tedbir alınmaması vatandaşların hem alım gücünü hem de yaşam standartlarını aşağıya çekiyor.

Muhalefet ise tüm bu krizlerin içerisinde sosyal medya paylaşımları dışında bir etki gösteremiyor. Meclis’in bugün de hükümet partilerinin gelmemesi nedeniyle açılamayışı ülkede her şeyin tepetaklak aşağıya gittiğinin ve erken seçime kadar da hiçbir şekilde düzelme eğiliminde olmadığını gösteriyor.

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21/10/2021 15:47