Kuzey Kıbrıs’tan Hırvatistan’a anlamlı hediye

ALS Hastası İvançiç, eline ulaşan HDRC flamaları ile fotoğraf paylaştı ve teşekkür etti. Bir süredir ALS tedavisi gören Motorsiklet Sürücüsü Hırvatistan Vatandaşı Boris İvançiç, arma, flama ve tshirt koleksiyonu da yapıyor.

İvançiç, yaptığı çağrı ile dünyadaki tüm motorsiklet külüplerinden arma ve benzeri temsili ürünler talep etti. Kuzey Kıbrıs’tan Harley Davidson Riders Club çağrının ellerine ulaşması sonrası harekete geçti. Kulüp Yönetimi, Boris İvançiç’e, koleksiyonunda kullanması için arma ve tshirt gönderdi. Hediyeleri eline ulaşan Boris İvançiç, giydiği tshirt ve armalarla facebooktan paylaşım yaparak HDRC’ye teşekkür etti.

HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar'da “Motorsiklet tutkunu Boris İvançiç’e acil şifalar diliyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma motorsikletliler için sınır tanımaz. Hem ülke içi hem de ülke dışında böylesi etkinliklere katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

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28/07/2022 16:17