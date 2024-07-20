Kuzey Kıbrıs'tan Türk Hava Yolları'na Stratejik Ortaklık Çağrısı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Hava Yolları (THY) ile stratejik bir ortaklık modeli oluşturma talebinde bulundu. Bu talep, Arnavutluk'un bayrak taşıyıcı havayolu olan Air Albania modeline dayanan bir işbirliği önerisiyle gündeme getirildi. İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Kıbrıs Türk Ekonomik Platform Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur tarafından yapılan açıklamada, KKTC'nin turizm, ticaret ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bu modelin Arnavutlukta da başarı ile uygulanmasından dolayı güzel bir örnek teşkil edebileceği vurgulanıyor. .

Air Albania Modeli Örnek Alınıyor

KKTC ve İngiltere Birliklerinin, Air Albania modelinin, Kuzey Kıbrıs'ın turizm ve ekonomik potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirebileceği bir işbirliği modeli oluşturulmasına yönelik önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleri ile gerçekleştirilen bu tür işbirliklerinin, Kuzey Kıbrıs için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

Türk Hava Yolları'nın Rolü

Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan haberlere göre, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama ile yapılan görüşmeler sonucunda Air Albania'nın büyüme stratejileri üzerinde anlaşıldığını belirtmişti. Bolat, "Arnavutluk'un 2023 yılında 10 milyon turiste ulaştığı rakamları, alınacak aksiyonlarla çok daha yukarı çıkarmayı hedefliyoruz," demişti.

KKTC'nin Vizyonu ve Ekonomik Kalkınma İçin Stratejik Hamle

Dr. Muhammet Yaşarata, "KKTC'nin turizm ve ticaret sektörlerinde daha etkin bir konuma ulaşabilmesi için THY'nin Air Albania modeline benzeyen bir işbirliği modelinin oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu işbirliği modeli, turizmi destekleyerek ülkeler arası bağlantıları güçlendirecek ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği bu model, Arnavutluk'un bayrak taşıyıcı havayolu olan Air Albania örneğiyle başarıyla uygulanmıştır. Bu işbirliği modeli, turizmi destekleyerek ülkeler arası bağlantıları güçlendirmekte ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır. THY'nin Air Albania modeline benzer bir işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs'ın turistik potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmesi mümkün olacaktır. İngiltere ve diğer ülkelerle özel ve devlet destekli bir havayolu ortaklığı kurarak, turist, diaspora ve öğrenci taşımacılığını geliştirmeyi çok daha rahat planlayabiliriz. Bu girişim, daha uygun fiyatlarla ulaşım sağlayacak ve KKTC'nin ekonomik refahına olumlu katkılarda bulunacaktır. Sonuç olarak, ulusal bir havayolu şirketi kurarak, sadece ulaşım sektöründe değil, aynı zamanda KKTC'nin genel ekonomik ve sosyal yapısında dönüşüme liderlik etmeyi amaçlanabilir. İngiltere'deki iş adamlarının bu girişimi desteklemeye hazır olduğunu belirtmek isterim," dedi.

Dimağ Çağıner ise, "KKTC'nin turizm potansiyelini maksimize etmek ve ülkeye daha fazla turist çekmek adına önemli bir adım atma zamanı geldi. Mevcut durumda yüksek uçak bileti fiyatları ve sınırlı uçuş seçenekleri, turistlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın KKTC'ye ulaşımını kısıtlıyor. Bu zorlukları aşmak ve turizm sektörünü canlandırmak için THY'nin Air Albania modeline benzer bir işbirliği modelinin uygulanması masaya konulabilecek bir modeldir. Bu sayede turistler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenciler daha uygun fiyatlarla ve daha kolay bir şekilde KKTC'ye ulaşabileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, THY'nin Air Albania modeline benzer bir işbirliğiyle, KKTC'nin turizm potansiyeli daha iyi değerlendirilebilir," dedi.

Orhan Tolun, "KKTC'nin turizm sektöründe daha rekabetçi bir konuma gelmesi için havayolu bağlantılarının güçlendirilmesi elzemdir. Turistlerin ve seyahat acentelerinin bu işbirliği sayesinde daha uygun fiyatlarla seyahat etmeleri mümkün olacak, bu da turizm sektörünün büyümesine katkıda bulunacaktır," dedi.

Cafer Gürcafer, "KKTC'nin ekonomik kalkınması için inşaat sektörü büyük bir öneme sahiptir. Ancak, yüksek uçak bileti fiyatları ve sınırlı uçuş seçenekleri, iş dünyası için de ciddi bir engel teşkil etmektedir. THY'nin Air Albania modeline benzer bir işbirliği, inşaat sektöründeki iş bağlantılarını güçlendirerek KKTC'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır," dedi.

Hasan Sungur ise, "KKTC'nin gayrimenkul sektörü, ekonomik büyüme ve yatırım için önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak, turist ve yatırımcıların sınırlı hava yolu bağlantıları nedeniyle KKTC'ye ulaşmaları zorlaşmaktadır. THY'nin Air Albania modeli, bu soruna etkili bir çözüm sunabilir ve gayrimenkul sektörünü destekleyerek ülkeye yeni yatırımlar çekilebilir," dedi.

Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ise, "Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik ve ticari faaliyetlerini geliştirmek için yeni ve yenilikçi stratejilere ihtiyaç var. THY'nin Air Albania modeline benzer bir ortaklık, yalnızca turizmi değil, aynı zamanda genel ticaret faaliyetlerini de canlandırabilir. Kuzey Kıbrıs'a daha fazla iş insanının ve yatırımcının gelmesi, iş dünyası için yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu model, ekonomik büyümemize katkı sağlayacak ve ticari ilişkilerimizi güçlendirecektir," dedi.

Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı da bu öneriye destek vererek, "Sanayi sektörü, KKTC'nin ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynuyor. Ancak, ulaşım maliyetleri ve sınırlı uçuş seçenekleri, sektörümüzü olumsuz etkiliyor. THY'nin Air Albania modeline benzer bir işbirliği, sanayi ürünlerimizin ihracatını artırabilir ve yeni pazarlara açılmamızı sağlayabilir. Bu işbirliği, sanayi sektörümüzün büyümesine ve uluslararası rekabet gücümüzün artmasına katkıda bulunacaktır," şeklinde konuştu.

Bu şekilde, KKTC'nin ilgili kurum ve kuruluş liderlerinin, THY ile benzer bir işbirliği modeli kurarak, ülkenin turizm, ticaret ve ekonomik kalkınmasını destekleme hedefleri net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu işbirliği modelinin, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli faydalar sağlayacağı ve KKTC'nin dünya üzerindeki konumunu güçlendireceği vurgulanmaktadır. İşbirliği modeli sayesinde, KKTC'nin turizm ve ekonomi alanlarında daha rekabetçi bir yapıya kavuşması ve uluslararası alanda daha fazla tanınırlık kazanması hedeflenmektedir.

Bu vizyonun gerçekleşmesi için, ilgili tarafların bir araya gelerek somut adımlar atması ve işbirliğini resmiyet kazandırması gerekmektedir. Bu süreç, KKTC'nin geleceğine yön verecek ve adanın ekonomik refahına önemli katkılar sağlayacak bir dönüşümü temsil etmektedir.

Sonuç

Bu önerilen işbirliği modeli, KKTC'nin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini artırarak, turizm ve ekonomik kalkınmayı teşvik etme potansiyeline sahiptir. İlgili kurum ve kuruluş liderlerinin görüş ve önerileri, bu modelin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli stratejik yol haritasını ve vizyonu sağlamaktadır. Bu işbirliği, KKTC için yeni ufuklar açacak ve adanın dünya üzerindeki yerini daha da güçlendirecektir.