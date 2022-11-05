Kuzey Kore 4 balistik füze fırlattı

Kore Yarımadası'nda gerginlik hakim. Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki ortak askeri tatbikatını uzatırken, Kuzey Kore art arda füze denemeleri gerçekleştiriyor.

Son füze denemelerine ilişkin açıklama Güney Kore Ordusu'ndan geldi. Kuzey Kore'nin dört füze fırlattığı duyuruldu. Füzelerin 20 bin metre irtifada 130 kilometre uçtuğu kaydedildi.

Bu son denemeler Kore yarımadasındaki gergin haftanın ardından geldi.

Hafta içinde de karşılıklı olarak füze fırlatan Kuzey ve Güney Kore daha sonra da savaş uçaklarını havalandırmıştı.

Pyongyang, füze denemeleri sonrası ABD'yi en kötü senaryoya hazır olmaları konusunda uyardı.

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05/11/2022 12:06