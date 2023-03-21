Kuzey Kore: ABD ile savaşmak için 1,4 milyon kişi orduya kaydoldu

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21/03/2023

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Kuzey Kore: ABD ile savaşmak için 1,4 milyon kişi orduya kaydoldu

Kore Yarımadası'nda tansiyon düşmüyor. Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için 1 milyon 400 bin kişinin orduya yazıldığını duyurdu.

ABD ile savaşmak için yüz binlerce kişi orduya kaydoldu. Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için orduya yazılan veya kaydını yenileyenlerin sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğini açıkladı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un da, hafta sonu düzenlenen ABD ve Güney Kore'ye karşı nükleer saldırı senaryolu askeri tatbikata katıldığı belirtildi.

"Tatbikat işgal provası"

ABD ile Güney Kore orduları da bölgede son yılların en kapsamlı tatbikatını sürdürüyor.

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Başkenti Seul'e 65 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen tatbikata tepki gösterdi. Tatbikat işgal provası olarak nitelendi.

21/03/2023 10:19
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TAGS: Kuzey Kore, ABD, ordu
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