Kuzey Kore askerleri birer birer ölüyor: Rusya'da bilanço ağırlaştı

Güney Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta 1100'den fazla Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Diğer yandan Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliği artıyor. Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Moskova'nın ihtiyaç duyduğu silahları üretmek üzere silah üretimini arttırdığını gösteriyor.

Kuzey Kore ve Rusya, askeri işbirliklerini derinleştirirken, Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzeyli askerlerde kayıplar atıyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta 1100'den fazla Kuzey Kore askeri öldürüldü veya yaralandı.

Diğer yandan Pyongyang, Ukrayna'daki savaş için Moskova'ya silah tedarikini artırdı.

Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha fazla mühimmat gönderdiğini ve Moskova'nın ihtiyaç duyduğu silahları üretmek üzere ülkesindeki silah üretimini arttırdığını gösteriyor.

BATILI YETKİLİLERİN ENDİŞESİ

Kuzey Kore'den gelen yardım, Rusya'nın tükenmiş Ukrayna birliklerine karşı avantajını korumasını sağlıyor.

Bu, yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çatışmayı sona erdirme yönündeki baskılarına direnmesine yardımcı olabilir.

Buna karşılık Pyongyang da Rusya'dan çok ihtiyaç duyduğu nakit ve petrolü alıyor.

Batılı yetkililer Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nda bir savaş çıkması halinde Rusya'dan hassas nükleer teknoloji ve malzeme desteği de isteyebileceğinden endişe ediyor.

Rusya ve Kuzey Kore arasında derinleşen ittifak ABD ve müttefikleri için endişe verici olurken, her iki ülkeyi de komşuları için daha tehlikeli ve kontrol altına alınması daha zor hale getiriyor.

YÜZDE 60'I KUZEY'DEN GELİYOR

Pyongyang'dan gelen milyonlarca top mermisi, Rusya'nın neredeyse üç yıldır süren yoğun çatışmaların neden olduğu mühimmat açığını kapatmasını sağladı.

Kuzey Kore roketleri, Ukrayna şehirlerini bombalarken, Rusya'nın kendi füze üretimi Batı'nın yaptırımları nedeniyle sekteye uğradı.

Çoklu fırlatma roket sistemleri de dahil olmak üzere askeri teçhizat trenlerle Rusya'ya akıyor ve iki ülke sınırındaki demiryolu trafiği rekor seviyelere ulaşıyor.

Rus dezenformasyonuna karşı koymakla görevli bir hükümet biriminin başında bulunan Ukrayna ordusu subayı Andriy Kovalenko, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı top ve havan mermilerinin yüzde 60'ının artık Pyongyang'dan geldiğini söyledi.

Kovalenko, “Rus savunmasını Kuzey Kore mühimmatı ayakta tutuyor” dedi.