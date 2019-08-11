Kuzey Kore bu sefer 'farklı bir füze' fırlattı

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim devam ederken Pyongyang yönetiminden flaş bir hamle geldi. Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA, Cumartesi günü yeni bir füzenin ilk denemesinin yapıldığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin resmi televizyonu KCNA, cumartesi günü yeni bir silahın test edildiğini duyurdu. Ülkenin coğrafi yapısıyla uyumlu bir şekilde geliştirildiği ifade edilen yeni silahın kısa menzilli füzelerden oluştuğu açıklandı.

FARKLI BİR FÜZE

Bölge coğrafyası için geliştirildiği söylenen füze hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un deneme atışı sırasında gözlem merkezinde bulunduğu belirtilirken, Reuters'ın abonelerine servis ettiği fotoğraflarda yaşadığı mutluluk dikkat çekiyor. ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatgerçekleştirmesinden dolayı ABD ile ilişkiyi çıkmaza giren Kuzey Kore'nin geliştirdiği bu füze hakkında KCNA, "Bu test, tasarımın avantajlı ve güçlü olduğunu mükemmel bir şekilde kanıtlıyor" ifadesini kullandı.