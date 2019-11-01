Kuzey Kore füze denemesinin detaylarını duyurdu

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Kore Savunma Bilimi Akademisi, dün öğleden sonra yaptığı füze denemesinde, "süper büyük" füze bataryası kullandı.

Pyongyang lideri Kim Jong-un, bataryaların aralıksız ateşleme ve itiş sistemlerinin güvenliğinin test edildiği denemenin başarıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladı.

Güney Kore, dün Japon Denizi'ne iki füze ateşlendiğini duyurmuş, ancak füzelerin türüne ve menziline ilişkin bilgi vermemişti.

Japon Denizi'nde 12. füze denemesini yapan Kuzey Kore, son olarak 2 Ekim'de güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Doğu Denizi'ne fırlatmıştı.

01/11/2019 19:55