Kuzey Kore ile Güney Kore arasında deniz sınırı gerilimi

ads ads ads ads
24/10/2022

ads
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında deniz sınırı gerilimi

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında kara sularını ihlal gerginliği yaşanıyor. Karşılıklı suçlamalar sonrası iki ülkenin donanma gemileri uyarı atışları yaptı.

Güney Kore genelkurmay başkanlığı, Kuzey Kore'ye ait bir ticaret gemisinin iki ülke arasındaki fiili deniz sınırını ihlal ettiğini duyurdu.

Donanmanın gemiye telsizle bölgeden ayrılması çağrısı yaptığı ardından uyarı ateşi açtığı belirtildi.

Kuzey Kore de Güney Kore'ye ait bir donanma gemisinin kara sularını ihlal ettiğini,, bunun üzerine uyarı ateş açıldığını duyurdu.

İki ülke arasında çatışma yaşanmadı.

Son haftalarda Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

24/10/2022 09:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kuzey Kore, Güney Kore, deniz sınırı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.