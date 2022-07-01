Kuzey Kore koronavirüs salgını için Güney Kore'yi suçladı

Yaklaşık iki buçuk yıl sonra ilk vakayı açıklayan Pyongyang yönetimi, salgının Güney Kore sınırındaki bir bölgeden Kuzey Kore'ye yayıldığını savunuyor.

İlk Covid-19 vakasını 12 Mayıs'ta resmi olarak doğrulayan Kuzey Kore, salgının ülkedeki yayılma rotasının tespit edildiğini duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) bugün yer alan haberde, Kangwon Eyaleti'nin Kumgang ilçesindeki Ipho-ri bölgesine işaret edilerek, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir anaokulu öğrencisinin Nisan ayı başlarında bölgedeki bir yabancı cisim ile temas ettikten sonra semptom gösterdiği ve test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi. Ayrıca bölgeden başkente gelen birkaç kişide Nisan ayı ortasında ateş belirtisi gözlendiği kaydedilen haberde, ilk kez Ipho-ri bölgesinde bir grup ateşli hastanın ortaya çıkmasıyla, temaslı kişiler arasındaki vakalarda keskin bir artış yaşandığına değinildi.

YABANCI CİSİM UYARISI

Acil Durum Salgın Önleme Merkezi'nin, sınır hattında bulunan bölgelere yönelik rüzgâr ve diğer iklim olayları ve balonlarla gelen yabancı cisimlere karşı dikkatli olma talimatı yayınladığı vurgulanan haberde, halka da buldukları yabancı cisimlerden uzak durmaları ve ilgili birimlere bilgi vermeleri çağrısında bulunuldu.

KCNA, habere konu olan yabancı cisimleri net olarak tanımlamasa da uzmanlar Güney Kore'deki Pyongyang karşıtı sığınmacı gruplar tarafından balonlarla gönderilen propaganda afişleri, taşınabilir radyolar ve yabancı para banknotlarına atıf yapıldığı yorumunda bulundu. Ayrıca Covid-19 krizini dolaylı da olsa Seul ile ilişkilendiren Pyongyang'ın, bu yolla bildiri gönderen aktivistlere ve Güney Kore'ye karşı halkta antipati uyandırmayı ve halkı propaganda malzemelerini almaktan caydırmayı amaçladığı ifade edildi.

VAKA SAYISI 5 BİN ALTINA DÜŞTÜ

KCNA ayrıca, Covid-19 vakalarının günlük sayısının 2 gün boyunca 5 binin altında kaldığını duyurdu. Son 24 saatte 4 bin 570 kişinin belirti gösterdiği ifade edilirken, toplam şüpheli vaka sayısının 4 milyon 744 bin 430'a yükseldiği açıklandı.

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01/07/2022 20:21