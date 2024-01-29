Kuzey Kore lideri yeni seyir füzelerinin test atışlarını denetledi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim'in liderliğinde yeni füze denemesi yapıldığını belirtti.

Kim'in, Kuzey Kore'nin önde gelen yetkilileriyle birlikte yeni geliştirilen ve denizaltından fırlatılan seyir füzesi "Pulhwasal-3-31"in test atışına rehberlik ettiği kaydedildi.

Deneme atışının komşu bir ülkenin güvenliğini etkilemediği ve bölgesel durumla alakası olmadığı vurgusu yapıldı.

İktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, iki ayrı füzenin ateşlenme anını gösteren fotoğraflar yayınladı.

Fotoğraflarda suyu yararak çıkan füzelerin, ilk kez geçen hafta Kuzey Kore'nin batı kıyısından fırlatılan yeni "Pulhwasal-3-31" tipi füzeler olduğu ifade edildi.

ABD diplomasiye çağırdı

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin Yonhap Haber Ajansının sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri da dahil giderek daha fazla "tehditkar" ve "sorumsuz" askeri faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden sözcü, "Kuzey Kore'yi daha fazla tehditkar faaliyetten kaçınmaya çağırıyor ve Pyongyang'ı ciddi ve sürekli bir diplomasi yürütmeye davet ediyoruz." dedi.