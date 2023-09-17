Kuzey Kore liderinin dikkat çeken zırhlı treni...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya'ya yaptığı ziyaret dünya basınında geniş yer buldu. Jong-un'un bugün Rusya ziyaretini tamamlayarak zırhlı tren ile ülkeden ayrıldığı açıklandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine geldiği Rusya’da temaslarını bugün tamamladı.

Rusya haber ajanslarından edinilen bilgilere göre, Kim Rusya’nın güney doğusundaki Artyom şehrinden bugün ülkesine gitmek üzere özel zırhlı treniyle ayrıldı.

Artyom-Primorsky-1 tren istasyonundan törenle uğurlanan Kim’in treninin Kuzey Kore sınırına doğru yaklaşık 250 kilometre ilerlediği kaydedildi.