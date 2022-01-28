Kuzey Kore dünyadan gelen tepkilere ve yaptırımların giderek artmasına aldırmadan neredeyse her gün nükleer füze denemeleri yapmayı sürdürürken Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklama deyim yerindeyse infial yarattı. BM'nin yaptığı duyuruya göre Kuzey Kore 'Nükleer Silahsızlanma' formunu yönetecek!

Kuzey Kore, geçtiğimiz salı günü 2 seyir füzesi denediğini doğrulayarak bin 800 kilometre mesafedeki hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıklamasının ardından dün denenen silahların da taktik güdümlü füze olduğu kaydedildi.

Ocak ayının başından itibaren füze programına hız kazandıran Kuzey Kore, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiği füze denemelerini doğrulamasının ardından dün gerçekleştirilen silah denemelerini de doğruladı.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dün gerçekleştirilen füze denemesinde iki taktik güdümlü füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Füze denemelerini bizzat gözlemleyen lider Kim Jong Un'un ise son test atışlarını denetleyip denetlemediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, son füze denemelerinin yaptırımlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Kuzey Kore'nin, ABD'yi müzakere masasına geri getirmeye istekli olduğuna inanılan bir zamanda gelmesinin endişeleri artırdığı belirtildi.

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28/01/2022 16:55