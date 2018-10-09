Kuzey Kore, Papa'yı davet etmek istiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u ülkesine davet etmeyi istediği bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kim'in geçen ayki zirve görüşmesi sırasında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e "Papanın ülkesini ziyaret etmesini sevinçle karşılayacaklarını" söylediği belirtildi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Moon'un, Kim'in bu dileğini 18 Ekim'de Vatikan'a yapacağı ziyarette Papaya ileteceği ifade edildi.

Kuzey Kore lideri, son bir yıl içinde ülkesinin nükleer programı ve uzun menzilli balistik füze denemeleri nedeniyle karşılaştığı uluslararası ekonomik ambargo, diplomatik baskı ve yaptırımları hafifletmek amacıyla diplomatik çabalara hız verdi.

Kim, Güney Kore ve ABD ile devlet başkanı düzeyinde görüşmeler gerçekleştirirken, bu görüşmelerde muhataplarına nükleer programına son vermeyi taahhüt etti.

Kuzey Kore yönetimi ülkedeki tüm dini faaliyetleri yasaklıyor. 2000 yılında yapılan Korelerarası Zirve'nin ardından, Kim'in babası, dönemin Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, dönemin Katoliklerin ruhani lideri Papa 2. Jean Paul'u ülkeye davet etmişti. Vatikan, o dönemde Kuzey Kore'de Katolik papazların faaliyetlerine izin verilmediği sürece böyle bir ziyaretin mümkün olmayacağı yanıtını vermişti.