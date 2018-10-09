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Kuzey Kore, Papa'yı davet etmek istiyor

Kim Jong-un'un Katoliklerin ruhani liderine sunacağı daveti, Güney Kore duyurdu

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09/10/2018

Kuzey Kore, Papa'yı davet etmek istiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Katolik aleminin ruhani  lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u ülkesine davet etmeyi istediği  bildirildi.

 

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kim'in  geçen ayki zirve görüşmesi sırasında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e  "Papanın ülkesini ziyaret etmesini sevinçle karşılayacaklarını" söylediği  belirtildi.

 

Açıklamada, Devlet Başkanı Moon'un, Kim'in bu dileğini 18 Ekim'de  Vatikan'a yapacağı ziyarette Papaya ileteceği ifade edildi.

 

Kuzey Kore lideri, son bir yıl içinde ülkesinin nükleer programı ve  uzun menzilli balistik füze denemeleri nedeniyle karşılaştığı uluslararası  ekonomik ambargo, diplomatik baskı ve yaptırımları hafifletmek amacıyla  diplomatik çabalara hız verdi.

 

Kim, Güney Kore ve ABD ile devlet başkanı düzeyinde görüşmeler  gerçekleştirirken, bu görüşmelerde muhataplarına nükleer programına son vermeyi  taahhüt etti.

 

Kuzey Kore yönetimi ülkedeki tüm dini faaliyetleri yasaklıyor. 2000  yılında yapılan Korelerarası Zirve'nin ardından, Kim'in babası, dönemin Kuzey  Kore lideri Kim Jong-il, dönemin Katoliklerin ruhani lideri Papa 2. Jean Paul'u  ülkeye davet etmişti. Vatikan, o dönemde Kuzey Kore'de Katolik papazların  faaliyetlerine izin verilmediği sürece böyle bir ziyaretin mümkün olmayacağı  yanıtını vermişti.

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TAGS: Kuzey Kore, Papa’yı davet etmek istiyor, haber, kıbrıs,
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