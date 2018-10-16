Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki yollar birleşiyor!

Kore Yarımadası'nda gerçekleşen görüşmede, Güney Kore ve Kuzey Kore arasında gerçekleşen barış zirvelerinde demiryollarının ve kara yollarının birleştirilmesine karar verildi.

İki ülkenin anlaşmaya varmasının Washington'da huzursuzluk yaratabileceği söylendi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-Gyon ile Kuzey Kore Barışçı Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, ekim sonundan itibaren çalışmalara başlanabileceği aktarıldı. Kasım sonunda yapılacak bir törenle yolların birbirine bağlanması çalışmalarının başlayacağı da açıklandı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho, Kore Yarımadası'nın silahsızlandırılması için uğraştıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında ikinci bir görüşmenin planlandığını ifade etti. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim haziran ayında Singapur'da görüşmüşlerdi. ABD, Kuzey Kore'nin silahsızlandırılmasını istiyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kim arasında gerçekleşen son görüşmede kara ve demiryollarının birleştirilebileceği gündeme gelmiş, iki liderin anlaşmaya vardığı belirtilmişti.