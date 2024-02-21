Kuzey Kore yaptı Rusya kullandı: ABD, Japonya, Çin parçaları bulundu

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21/02/2024

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Kuzey Kore yaptı Rusya kullandı: ABD, Japonya, Çin parçaları bulundu

İngiltere merkezli Conflict Armament Research (CAR) araştırma enstitüsü, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı ve 2 Ocak’ta Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan Kuzey Kore yapımı bir füzenin enkazını inceledi. Çalışma sonucu füzede kullanılan 290’dan fazla elektronik parçanın Çin, Almanya, Japonya, Hollanda, Singapur, İsviçre, Tayvan ve ABD merkezli 26 şirket tarafından üretildiği tespit edildi.

Parçaların yüzde 75,5’inin ABD, yüzde 11,9’unun Almanya ve yüzde 3,1’inin Japonya merkezli şirketler tarafından son 3 yıl içinde üretildiği belirlendi. Füzenin ise geçtiğimiz yılın Mart ayı veya sonrasında üretildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

21/02/2024 23:12
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TAGS: Kuzey Kore, Rusya
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