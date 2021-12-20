Kuzey Kore'de 11 günlüğüne gülmek yasaklandı

ads ads ads ads
20/12/2021

ads
ads
ads
Kuzey Kore'de 11 günlüğüne gülmek yasaklandı

Kuzey Kore'de totaliter rejim, ülkenin eski lideri ve Kim Jong Un'un babası Kim Jong Il'in ölümünün 10. yıl dönümü gerekçesiyle 11 günlüğüne gülmeyi yasakladı.

Baba Kim'in ölüm yıl dönümü olan 17 Aralık'ta yürürlüğe giren yasaklar ayın 28'ine kadar geçerli olacak.

Sinuiju'de yaşayan bir Kuzey Koreli, Radio Free Asia'ya yaptığı açıklamada, "Yas sürecinde alkol içmemiz, gülmemiz ve keyifli aktivitelere katılmamız yasak" dedi.

The Guardian'ın aktardığına göre 17 Aralık'a özel olarak Kuzey Korelilerin market alışverişi yapması bile yasaklandı. 

20/12/2021 13:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kuzey Kore
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.