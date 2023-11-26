Kuzey Kore'de güle oynaya seçim

Kuzey Kore'de bugün seçim günü. Ülke genelinde yerel seçim yapılıyor. Sandığa Kuzey Koreliler hem oy kullanıyor hem de dans gösterileri yapıyor. Komünizmle yönetilen Kuzey Kore'de yerel seçimler için oy kullanılıyor.

Her 4 yılda 1 yapılan yerel seçimlerde halk dans gösterileri ve kutlamalar da yapıyor.

Başka ülkelerdekinin aksine adaylar hakkında kamuya açık tartışmalar ya da anketler yapılmıyor.

Uzmanlar seçim sürecinin, yöneticiler tarafından, vatandaşlar hakkındaki nüfus istatistiklerinin güncellenmesi amacıyla da kullanıldığını söylüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruyla yerel seçim bitene kadar, Kuzey Korelilerin ikametlerinin olduğu şehirden ayrılmaları yasaklanmıştı.

Bu yasağın seçime istisnasız tam katılımın sağlanması için getirildiği belirtilmişti