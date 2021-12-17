Kuzey Kore'de K-pop infazları: 7 kişi idam edildi

Güney Kore merkezli insan hakları grubu Transitional Justice Working Grup, Kuzey Kore’nin son 10 yılda en az yedi kişiyi K-pop videoları izledikleri, paylaştıkları için infaz ettiğini söyledi.

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17/12/2021

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Kuzey Kore'de K-pop infazları: 7 kişi idam edildi

The New York Times’da yer alan habere göre, Seoul merkezli insan hakları grubu Kuzey Kore’den 2015’ten bu yana kaçan 683 kişiyle görüştü. Rapor, Kim Jong-un hükümetinde en az 23 kişinin infaz edildiği sonucuna ulaştı.

"ZİHİNLERİ ZEHİRLİYOR TEPKİSİ"

Haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Güney Kore eğlence sektörünü tanımlayan K-pop hakkında sık sık zihinleri zehirlediği yönünde tepkileri olduğu hatırlatıldı.

Kuzey Kore’de bu yıl yürürlüğe giren bir yasayla Güney Kore eğlence sektörü içeriklerini paylaşanlar ölüm cezası alabiliyor.

Kuzey Kore’nin izole yapısı nedeniyle infazın gerçek sayısına ulaşmanın imkansız olduğu belirtilse de insan hakları grubu, yedi kişinin K-pop videoları izledikleri ve paylaştıkları için infaz edildiğini söyledi.

17/12/2021 15:08
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TAGS: Kuzey Kore, K-pop, infaz
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