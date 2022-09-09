Kuzey Kore’de kıtlık: İnsanlar açlıktan ölüyor

Kuzey Kore’den kış yaklaştıkça çevresel felaketlere karşı savunmasız olan birçok insanın açlıktan ölebileceğine dair endişe verici uyarılar geliyor. Güney Kore’de sığınmacılar, Kuzey’de yaşayan ailelerinin açlık çektiğini söyledi.

Kuzey Kore’den haberler paylaşan Daily NK’nın editörü Lee Sang Yong, “Bize sürekli sokaklarda yetim çocuk sayısının arttığı ve açlıktan dolayı ölümlerin gerçekleştiği haberleri geliyor” dedi. Sang Yong, ülkede bu yıl gıdaya erişimde zorluğun ve kıtlığın beklenenden de fazla olduğu için birçok insanın acı çektiğini ifade etti.

Kuzey Kore’den haber almak gittikçe zorlaşıyor. Covid-19’un Çin’den yayılmasını önlemek için ülkenin sınırları Ocak ayından beri kapalı. İnsanlar Güney Kore’de yaşayan aileleriyle iletişim kurmak için büyük bir risk alıyor. Resmi olarak kaydedilmemiş cep telefonuyla yakalananlar ise işçi kamplarına gönderilebiliyor. Buna rağmen birçok insan sevdiklerine veya Güney Kore’nin başkenti Seul’daki haber kanallarına mektup ve sesli mesajlar gönderiyor.

Kuzey Kore, tarihi boyunca sık sık gıda kıtlıkları yaşadı ama bu sefer Covid-19 yüzünden durum iyice vahim hale geldi. Ülkenin lideri Kim Jong-un, krizi 1990’larda Sovyetler Birliği’nin çöküşü ardından yaşanan ve Zorlu Yürüyüş ismi verilen, binlerce kişinin öldüğü açlıkla mücadele sürecine benzetti.

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09/09/2022 22:05