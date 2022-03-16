Kuzey Kore’den başarısız füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin "başarısız" balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Kuzey Kore'nin, Sunan bölgesinden yerel saatle 09.30 sularında 'başarısız' balistik füze denemesi yaptığını" açıkladı.

Güney Koreli bir askeri yetkili, denemeye ilişkin yaptığı açıklamada füzenin "ilk aşamada irtifa hedefine ulaşamadığının tahmin edildiğini" aktardı.

Yine aynı yetkili, füzenin 20 kilometreden daha az bir irtifada uçarken havada infilak ettiğini aktardı. Güney Kore medyası, görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, havada infilak eden füzenin enkazının parçalarının başkent Pyongyang yakınlarına düştüğünü aktardı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, söz konusu denemeye ilişkin detaylı bilgi edinilmesi için ilgili kuruluşlara talimat verdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "denemenin başarısızlığının teyit edilmesi için" çabaladıklarını belirterek, "ABD ve Güney Kore ile analiz ve izleme süreci yürüttüklerini" söyledi.

ABD İndo-Pasifik Komutanlığı (USPACOM) kınadığı denemeye yönelik Kuzey Kore'ye "istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerden kaçınması" çağrısında bulundu.

Kuzey Kore en son füze denemelerini, 27 Şubat ve 5 Mart'ta gerçekleştirmişti.

Pyongyang yönetimi, bu denemelerin bir keşif uydusunun bileşenlerini geliştirmek için gerçekleştiğini iddia etmiş ancak hangi roketi kullandığı konusuna açıklık getirmemişti.

ABD ve Güney Kore ise Kuzey Kore’nin bu denemelerle 2017 yılından bu yana ilk kez kıtalararası balistik füze fırlatmaya hazırlandığı uyarısında bulunuyor.

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16/03/2022 11:55