Kuzey Kutbu'nun yeni sakinleri: Melezler, kutup ayılarının yerine mi geçecek?

Bilim insanları nesli tükenmekte olan kutup ayılarının boz ayılarla çiftleştiğini ve Kuzey Kutbu'nda ortaya Grolar ismi verilen melez ayıların çıktığını söylüyor.

Uzmanlara göre bu durum, iklim değişikliğinin ayılar üzerinde yarattığı stresten kaynaklanıyor. Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu inceldiği için açlıktan ölme tehliklesiyle karşı karşıya kalan kutup ayıları güneye inerken, boz ayıların yaşam alanları da kuzeye doğru genişliyor.

İki tür arasındaki temasın artması da çiftleşmeleri beraberinde getiriyor ve melez yavrular dünyaya geliyor. Bazı bilim insanları melez ayıların, hayatta kalmada kutup ayılarından daha avantajlı olabileceğini düşünüyor.

ABD'li paleontolog ve biyolojik bilimler uzmanı Larisa DeSantis, "Bu melezlerin yararlanabileceği gıda kaynaklarının daha fazla olma ihtimali var" diyor.

Livescience'a konuşan DeSantis, kutup ayılarının kafataslarının daha uzun olduğunu ve bu sayede denizden fokları avlamada uzman hale geldiğini ifade ediyor:

Ancak azı dişleri vücut ölçülerine göre daha küçüktür çünkü bütün gün yedikleri tek şey fok yağıdır. Boz ayıysa ne isterse yiyebilir. Henüz bilmiyoruz ama melezlerin orta büyüklükteki kafatası onlara biyomekanik bir avantaj sağlayabilir.

Boz ayıları ve kutup ayıları evrimsel süreçlerinde yalnızca 500 ila 600 bin yıl önce birbirinden ayrıldı. Bu nedenle iki tür çiftleşebiliyor ve sağlıklı yavrular üretebiliyor.

Esaret altındaki ayılarda yapılan gözlemler ve yaban hayatında yapılan araştırmalar da melezlerin doğurgan olduklarını ve kendilerinin de yavrular dünyaya getirebildiklerini gösteriyor.

Melez ayılara dair ilk ihbar 2006'da Kanada'nın Kutup Bölgesi'de bir kutup ayısını vurduğunu zanneden bir avcıdan geldi. Avcı hayvana daha yakından baktığında hayvanın bir kutup ayısı gibi beyaz olduğunu ama kahverengi lekeleri, uzun pençeleri ve kambur sırtıyla farklılaştığını gördü.

Daha sonra yapılan DNA testli de bu hayvanın bir kutup ayısıyla boz ayının belgelenmiş ilk yabani yavrusu olduğunu ortaya koydu. O zamandan beri Kuzey Kutup Bölgesi'nde melez ayıların görülme sıklığı da arttı. 2017'de yapılan bir araştırmada iki boz ayıyla çiftleşen tek bir dişi kutup ayısının 8 melez dünyaya getirdiği ortaya kondu.

Hakemli dergi Biology Letters'ta 2016'da yayımlanan araştırmaya göre melezlerin artışı kutup ayılarının azalmasıyla ​​aynı zamana denk geldi. Kutup ayısı sayılarının önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 30'dan fazla azalması bekleniyor.

DeSantis'in liderlik ettiği, bu ay hakemli bilimsel dergi Global Change Biology'de yayımlanan araştırmada bunun boz ayıların kutup ayılarının bölgelerini işgal etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Bilim insanına göre tüm bunlar, melezlerin bayrağı devralacağı bir habitatla sonuçlanabilir ve kutup ayılarının yerine onların geçmesi biyolojik çeşitlilikte bir kayba yol açabilir.

DeSantis, "Şu anda iklim değişikliği nedeniyle birçok tür üzerinde muazzam etkiler görüyoruz" diyor ve ekliyor:

Kutup ayısı, bir tehlike uyarısı gibi bize işlerin ne kadar kötüye gittiğini gösteriyor. Ancak bununla birlikte melezler, kutup ayılarının Kuzey Kutbu'nun orta bölgelerinde var olmaya devam etmesine izin verebilir. Bu yüzden onları incelemeye devam etmemiz gerekiyor.

Independent Türkçe, Livescience

Derleyen: Çağla Üren

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27/04/2021 09:57