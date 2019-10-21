Kuzey Makedonya Erken Seçime Gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde AB liderlerinden oluşan bir grup, Balkan ülkelerinde Rusya ve Çin’in etkisinin arttığı gerekçesiyle, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyeliği müzakerelerinin başlamasına onay vermedi. Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev cumartesi günü, AB Konseyinin ülkesinin birliğe katılım müzakerelerini bloke etmesinin ardından "Benim önerim, hızlı erken seçimlerin düzenlenmesi, olabildiğince hızlı seçimler." açıklamasını yapmıştı. Zaev’in açıklamasının ardından ülkenin Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, pazar günü öğleden sonra siyasi parti liderleriyle görüştü. Toplantıya katılan liderler, 12 Nisan’da erken seçim yapılması kararını aldı. Makedonya, Yunanistan ile isim polemiğinin ardından ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmişti. Söz konusu ülke ile AB üyeliği müzakerelerinin başlaması için birliğin tarih vereceği belirtilmişti. AB Konseyi toplantısında "büyük bir adaletsizlik" yaşadıklarını belirten Zaev, Kuzey Makedonya’nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, komşu ülkelerle sorunları hallettiklerini fakat AB'nin sözünde durmadığını dile getirdi.

21/10/2019 15:06