Kuzey Makedonya NATO'ya bir adım uzakta

Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen Prespa Anlaşması'nın öngördüğü istişare referandumunun üzerinden bir yıl geçerken, Yunanistan'ın engeli kaldırmasıyla Kuzey Makedonya da NATO üyeliğine yaklaştı.

Bağımsızlığından bugüne Kuzey Makedonya'nın birincil hedefi olan Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üyelik yolunun açılmasının ilk şartlarından Yunanistan ile arasındaki isim sorununu çözme noktasında yapılan referandumun üzerinden bir yıl geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde yıllardır süregelen isim sorununu çözmek amacıyla düzenlenen müzakerelerin ardından o zamanki adıyla Makedonya ile Yunanistan arasında geçen yılın haziran ayında "Prespa Anlaşması" olarak da bilinen "İsim Sorununun Çözümü ve Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

Anlaşmaya göre, Makedonya adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştirecek, komşusu Yunanistan ise Kuzey Makedonya'nın AB ve NATO üyelik süreçlerindeki engelleri kaldıracaktı.

Ülkede iktidar ve muhalefet yanlıları arasında uzun süre tartışılan konuyla ilgili 30 Eylül 2018'de istişare referandumu yapılmasına karar verildi.

Her ne kadar hukuki anlamda bağlayıcı olmasa da referandum sonucu anlaşmayı destekleyen Batılı ülkeler ve kurumlar tarafından büyük önem taşıyordu. Halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltilirken, muhalefetin büyük çoğunluğunun boykot ettiği referandumda katılım yüzde 36,91'de kaldı.

Referandum, geçerli sayılması için katılımın yüzde 50'nin üzerinde olması gerektiğinden başarısız sayıldı. Ancak oy verenlerin yüzde 91,46'sının "evet" demesi Batı tarafından "başarılı" olarak değerlendirildi.

Referandumun ardından anlaşmanın öngördüğü diğer aşamaların da uygulanmasına geçildi. Makedonya Meclisi, ülkenin anayasal ismini değiştirmek amacıyla ekim ayında anlaşmanın parçaları olan anayasa değişikliklerine erişim prosedürü başlattı.

Nihayetinde anlaşma ilk olarak Makedonya Meclisinde ardından Yunanistan Meclisinde onaylandı.

Dönemin muhalif cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un referanduma ilişkin kullandığı "Halk anlaşmayı reddetti" ve "Referandum başarısız oldu" gibi ifadeleri ise hiçbir şeyi değiştirmedi.

30/09/2019 16:55