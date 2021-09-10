Kuzey Makedonya'da Sağlık Bakanı istifa etti

Kuzey Makedonya’da COVID hastanesinde çıkan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından eleştirilerin odağındaki Sağlık Bakanı Venko Filipçe, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, istifasını Başbakan Zoran Zaev'e sundu.

Filipçe, Kalkandelen şehrinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangın nedeniyle görevinden ayrıldı.

İstifasını Başkent Üsküp'te düzenlediği basın toplantısında duyuran Filipçe, 8 Eylül’de yaşanan trajedi nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi; soruşturmanın selameti açısından istifayı uygun gördüğünü söyledi.

"Yazılı istifamı Başbakan'a sundum"

Hiçbir zaman eleştiriden kaçmadığını dile getiren Filipçe, "Hekim ve bakan olarak onurluyum ve ahlaki nedenlerden dolayı yazılı istifamı Başbakana sundum." dedi.

Filipçe, yangında tamamen kül olan modüler hastanede teknik aksaklıklar olduğu yönündeki iddialar nedeniyle eleştirilerin odağındaydı.

Yangında 14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakan Yardımcısı ve Kalkandelen Kliniği’nin iki müdürünün de gün içinde istifa ettiklerini duyurmuştu.

Kalkandelen'de koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu habere tepkiniz:



10/09/2021 23:02