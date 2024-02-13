Kuzey, Mehmet, Cuma, Sami, Azra ve Laren Türkiye'de Ana Tabloda

11-14 Şubat 2024 tarihinde Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde başlayan U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında 4 bayan-5 erkek sporcuyla mücadele eden Milli Takımımız adaya mutlu dönüyor.

3 gün boyunca mücadele eden sporcularımız toplam 9 galibiyet almayı başarırken 6 sporcumuz da Ana Tabloya kalma başarısı gösterdi.

Tek Erkekler Kategorisinde Kuzey Serinyürek ve Cuma Erkal, Çift Erkekler Kategorisinde Mehmet Harmancı ile Sami Tenekeci, Çift Bayanlar Kategorisinde ise de Laren Dilek ve Azra Kayıkoğlu Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz başarılarımız her geçen gün artmaya devam ediyor ve edecektir. U15 Milli Takımının göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu belirten Federasyon Başkanımız Fırat Deniz, Ana Tabloya kalan Kuzey Serinyürek, Mehmet Harmancı, Cuma Erkal, Sami Tenekeci, Azra Kayıkoğlu ve Laren Dilek'i tebrik ederken, mücadelelerinden dolayı Renk Denerel, İrem Uzuntürk ve Rüzgar Uğurluay tebrik etti. Kafile Başkanı Aysel Balcı ile Antrenör Nevzad Denerel'in de başarılarını kutlarken, Milli Takım Ana sponsoru Modda Kozmetik Direktörü Murat Tenekeci’ye ve Hasan&Halil Hamzalar Grup'a da teşekkür etti. Milli Takım Antrenörü Nevzad Denerel de yaptığı açıklamada, turnuvanın çok verimli geçtiğini, sporcularımızın gün geçtikçe başarılarının arttığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.