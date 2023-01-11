Kuzey Tarık’ın ilk kitabı çıktı

 Sanatçı Kuzey Tarık’ın ilk kitabı “Sevgiliye Mektuplar/Sevgiliden Mektuplar” Işık Kitabevi yayınlarından çıktı.

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11/01/2023

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Kuzey Tarık’ın ilk kitabı çıktı

 Sanatçı Kuzey Tarık’ın ilk kitabı “Sevgiliye Mektuplar/Sevgiliden Mektuplar” Işık Kitabevi yayınlarından çıktı.

Tarık eserinde iki farklı kitap kurguluyor. İlk kitap sevgiliye mektuplardan ikinci kitap ise sevgiliden mektuplara yer veriyor.

Kitabına yazdığı önsözde Tarık şu ifadeleri kullanıyor: “Basit ve sıradan bir dille yazılmış bir aşk hikayesi etrafında bir dizi gizli mevzuyla karşılaşacaksınız.”

Yazar Özden Selenge ise, kitaba yazdığı giriş notunda şunların altını çiziyor:

“Ne mektup yazarız artık ne de alırız; eksikliğini çok duyumsamamıza karşın. Kuzey Tarık, kitabının adına “Mektuplar” demiş. Dizelerle, tümcelerle “Aşk’ın Nüansı”nın uyumunu yazmış… Emek verilmiş bu ilk kitabı; “Neyi, nasıl demiş? Sözcüklerden süzülenlerin tadı, kokusu, esintisi ne hoşlukta?” Ya yazınsal duygusu?… Merak edip okumak, “İlk Kitabın” hatırını sormak iyi olur düşüncesindeyim”

Tarık’ın kitabı Işık Kitabevi’nde ve tüm kitapçılarda okurlarını bekliyor.

11/01/2023 09:59
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TAGS: Kuzey Tarık
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