Kuzeyde kahraman, güneyde tutuklu

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10/01/2024

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Kuzeyde kahraman, güneyde tutuklu

Haber Kıbrıs'ın edindiği bilgilere göre Ayça Alav cinayet zanlılarını Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiren Hüseyin Demirel ve 2 kişinin Güney Kıbrıs'ta tutuklandığı iddia edildi. Güney Kıbrıs Polisi yayınladığı bildiride isim vermezken Hüseyin Demirel  ve arkadaşlarının olayla ilgili soruşturulduğu ifade edildi.

 Rum polisinin olayla ilgili açıklaması şöyle:

Rum Polisi, bir kişinin gizlice ve haksız yere hapsedilmesi amacıyla komplo kurdukları iddiasıyla 46, 37 ve 47 yaşlarındaki üç kişiyi tutukladı.Şüpheliler gözaltına alınırken, TAE Genel Merkezi'nde olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üç şüpheli hakkında suçlamalar arasında suç işlemek için komplo kurmak, kabahat işlemek için komplo kurmak, gizlice ve haksız yere bir kişiyi kaçırmak veya özgürlüğünden yoksun bırakmak, izinsiz kelepçe bulundurmak/taşımak, terör örgütüne katılmak gibi suçlar yer alıyor.

10/01/2024 12:32
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TAGS: haber, kıbrıs
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