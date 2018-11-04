Kuzeyde yaşayan Maronitler, St. George Kilisesi’nde ayin yaptı. Koruçam Köyü’nde bulunan 16. yüzyıldan kalma St. George Kilisesi’ndeki ayine yaklaşık 700 kişi katıldı.

Kuzeyde yaşayan Maronitler, St. George Kilisesi’nde ayin yaptı. Koruçam Köyü’nde bulunan 16. yüzyıldan kalma St. George Kilisesi’ndeki ayine yaklaşık 700 kişi katıldı.

Ayinde, Kıbrıs’ın güneyinin ana muhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da hazır bulundu. Maronitler ayin sonrası deniz kenarında piknik yaptı.

Kıbrıs Maronitleri, Ortaçağ'da Lübnan'dan dini ve siyasi çatışmalar sebebiyle kaçarak Kıbrıs'a yerleşen ve Maruni Kilisesi üyesi olan, günümüzde de varlıklarını devam ettiren bir topluluk olarak biliniyor. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Kıbrıs'ta yaklaşık 5 bin civarı Maronit yaşıyor.

Kaynak: TAK