Kuzeydeki orman yangınları tamamen söndürüldü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangınların daha geniş alanlara yayılmasının önlendiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, Siyezen, Şabran, Haçmaz ve Guba'da ormanlık alanlar ile çevrelerinde çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü ifade edildi.

Azerbaycan'ın kuzey bölgelerinde 15 Ağustos'ta yangınlar çıkmış ve ormanlık alanlar da dahil 5 bin hektar arazi yanmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarında amfibi uçak ve helikopterler de kullanılmıştı.

Bu habere tepkiniz:



22/08/2022 14:00