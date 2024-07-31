Kuzey'den Güney'e akaryakıt kaçıran sürücü yakalandı

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31/07/2024

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Kuzey'den Güney'e akaryakıt kaçıran sürücü yakalandı

Rum gümrük yetkilileri, 26 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tan kaçak olarak Güney'e geçirilen 4 bin 500 litre dizel yakıta el koyduklarını açıkladı.

Gümrük ve polisin ortak devriyesi tarafından durdurulan ticari bir aracın dört tank ve iki bidon yakıt taşıdığı tespit edildi.

Sürücü, yakıtı kuzeyden taşıdığını kabul ederek tutuklandı.

Sürücüye 19 bin euro ceza kesilirken ele geçirilen akaryakıt, lisanslı geri dönüşüm firması tarafından imha edildi.

31/07/2024 17:00
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