Kuzeyin ve Güneyin en iyisi!

16-17 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’da düzenlenen “ U17 KIBRIS ŞAMPİYONASI “ na katılan Akademimizin sporcularından Salih Doğu ÖZTÜRK ve Jacob ÖZİKİZ‘den büyük başarı. Kıbrıs’ın güney tarafında 2 gün süren Kıbrıs Badminton Şampiyonasında tek erkekler kategorisinde Salih Doğu ÖZTÜRK tüm rakiplerini yenerek U17 Kıbrıs Badminton Şampiyonu olmuştur. Yine Akademimizin sporcularından Jacob ÖZİKİZ ve Salih D.ÖZTÜRK ikilisi, çift erkekler kategorisinde 3. olmuşlardır



Sporcularımızın elde ettikleri bu başarı, hem badminton adına hemde akademimiz adına uzun yıllardan sonra elde edilmiş en büyük başarı olduğunu düşünmekteyiz. Sporcularımız ile gurur duyuyor ve onları canı gönülden kutluyoruz. N&F Cyprus Sport Academy Yönetimimiz, Ailelerimiz ve Antrenörlerimiz ile birlikte gereken tüm desteği çocuklarımızın geleceği için her zaman yanlarında olup, onları daha güzel yerlerde görebilmek için hep birlik de daha çok çalışacağız. Elde edilen bu büyük başarı, alttan gelen tüm sporcularımıza ilham kaynağı olacak bir başarıdır



Ayrıca çocuklarımızın herzaman yanında olup onları bugünlere getiren ve bu başarıda çok büyük emeği olan antrenörleri Savaş Dursun’a bu büyük başarı için teşekkürlerimizi dile getirmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Tebrikler çocuklar büyük iş çıkardınız