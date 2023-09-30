Kuzu çalıp adam yaralayan Zanh Amir Javed tutuklandı

Kamalı Haber

Yedidalga'da bir ağıldan kuzu çalan, kaçtığı esnada kendisini fark eden Umut Şen’i bıçakla yaralayan Zanh Amir Javed tutuklanarak, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Erdem Çevikdal, olguları aktardı.

Polis, zanlının 29 Eylül 2023 tarihinde Yedidalga'da meydana gelen “tutuklamayı önlemek için yaralama” ,”korkutmak amacıyla silah taşımak”, ”kanunsuz bıçak taşıma” ve “hayvan sirkatı” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Çevikdal, zanlının saat 23.00 sıralarında I.T.’ye ait ağıla girdiğini, 43 kilo ağırlığındaki kuzuyu boğazını kesip, çaldıktan sonra tasarrufundaki torbaya koyarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, zanlının torbayla yolda yürürken, I.T.’nin koşmuşu ve sera sahibi olan Umut Şen’in zanlıyı fark ettiğini, seradan bir şey çaldığını düşünerek, taşıdığı şeyin ne olduğunu sorduğunu ifade etti. Polis, zanlının bu esnada tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Şen’e saldırdığını, bol elinden yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının çaldığı kuzuyu olay yerine atarak, kaçtığını ifade etti.

Polis, olayın ardından soruşturma başlatıldığını, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı. Polis, 6 bin lira değerindeki kuzunun ve bıçağın emare alındığını söyledi.

Polis memuru Çevikdal, zanlının evinde yapılan aramada ise sirkat etmiş olduğu kuzuyu sarmış olduğu naylon poşete benzeri iki adet poşet ile olay esnasında giydiği düşünülen kanlı çizmeler, bir adet yakası kısmı kanlı T-Shirt bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, suçsuz olduğunu iddia etti.

Savcı Şayan Ergülen de işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaprak, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.