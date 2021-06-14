Kuzucuk Köyü İçin Patates Don Zararı Askı Listeleri Hazırlandı

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14/06/2021

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Kuzucuk Köyü İçin Patates Don Zararı Askı Listeleri Hazırlandı

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2021 İlkbahar Patates ürünü Kuzucuk köyünde meydana gelen dondan zarar gören üreticilerin zararı ile ilgili değerlendirme sonuçlarının köy ve üretici bazında hazırlandığını bildirdi. 

Fondan yapılan açıklamaya göre, askı listesi bugünden itibaren 18 Haziran’a kadar köy kahvehanesi ve Kaza Tarım Dairesi’nde askıya alındı.

Askı listesindeki sonuçlara itirazı olan üreticiler, en geç 18 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.

İtiraz edecek zarar gören patates üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabileceklerinin Askı Listelerindeki “Duyuru” kısmında belirtildiği ifade edilen açıklamada, “İtirazlar Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacaktır. Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilecektir” denildi.

14/06/2021 12:21
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TAGS: Genel Tarım Sigortası Fonu, Kuzucuk, Patates, Don Zararı
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