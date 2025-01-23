Kyle Walker imzayı atıyor: Satın alma bedeli belli oldu

Manchester City'nin kaptanı Kyle Walker, İngiliz devine veda ediyor. Tecrübeli oyuncu, satın alma opsiyonuyla Milan'a kiralanıyor.

Premier Lig devi Manchester City ile 6 Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Kyle Walker, İngiliz devinden resmen ayrılıyor.

34 yaşındaki oyuncu sezonun geri kalanını İtalyan devi Milan'da kiralık olarak geçirecek.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan, Kyle Walker'ın bonservisini almak isterse 5 milyon Euro ödeme yapacak.

Tottenham'dan 2017/18 sezonunda 53 milyon Euro'ya Transfer edilen Walker, Manchester City'de 319 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 23 asist yaptı.