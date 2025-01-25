Kyle Walker imzayı attı

Milan, Manchester City'den Kyle Walker'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını bildirdi.

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25/01/2025

Kyle Walker imzayı attı

Adı Galatasaray'la da anılan Kyle Walker, Milan'a imza attı. İtalyan devi, 34 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen duyurdu.

Milan'dan yapılan açıklamada Kyle Walker'ın 32 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

KYLE WALKER'IN MANCHESTER CITY İSTATİSTİKLERİ

7.5 yıl formasını giydiği Manchester City'de toplam 319 maça çıkan Kyle Walker 6 gol, 23 asistlik istatistik yakaladı.

34 yaşındaki Kyle Walker, Manchester City'de 1'i Şampiyonlar Ligi, 6'sı İngiltere Premier Lig olmak üzere toplam 17 kupa kazandı.

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TAGS: Milan, Manchester City, Kyle Walker, satın alma opsiyonu, spor, futbol
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