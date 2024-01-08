Kylian Mbappe transferinde yeni gelişme

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe, Paris Saint Germain'le kontratını yenilemeyeceğini açıklamıştı.

Adı sık sık Real Madrid'le anılan yıldız futbolcunun transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

RMC Sport'ta yer alan haberde Kylian Mbappe'nin geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediği ve herhangi bir takımla anlaşma sağlamadığı belirtildi.

KYLIAN MBAPPE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon Kylian Mbappe 24 maçta süre aldı.

Yıldız futbolcu 25 kez ağları havalandırırken 3 asist kaydetti.