Kylian Mbappe ve Real Madrid arasında maaş sorunu

Paris Saint Germain'le kontratını yenilemeyeceğini açıklayan Kylian Mbappe, sezon sonu için henüz kararını vermiş değil. Mbappe'nin Real Madrid'in yaptığı teklifi düşük bulduğu belirtildi.

Yaz Transfer döneminde ne yapacağını en çok merak edilen isimlerden biri olan Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.



PSG ile sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan yıldız oyuncu Real Madrid'le görüşmelerini sürdürürken henüz İspanyol deviyle anlaşma sağlayamadı.



Athletic'te yer alan haberde Mbappe ve Real Madrid'in ekonomik konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle ilerleme kaydedemediği ifade edildi.

"REAL MADRID'İN TEKLİFİ DÜŞÜK"

Haberde, Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye sunduğu teklifin daha önce sunulan tekliften düşük olduğu ve yıldız oyuncunun kararsız olduğu kaydedildi.



Real Madrid'in sunmuş olduğu teklifi Mbappe'nin düşük bulmasına rağmen yıldız futbolcunun takımda en fazla maaş alan isim olacağı aktarıldı.



İspanyol devinde şu anda yıllık 24.3 milyon euro ile en fazla kazanan isim Toni Kross.

KYLIAN MBAPPE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Paris Saint Germain'le bu sezon 29 maça çıkan Kylian Mbappe 30 gol kaydetti.



Mbappe bu maçlarda 7 asist yaptı.

CARLO ANCELOTTI'DEN YANIT

İspanya LaLiga'da hafta sonu Girona'yı mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ancelotti, Kylian Mbappe'yle ilgili gelen soruya, "O başka bir takımda oynuyor. Zaten dünyanın en iyi oyuncularına sahibim." yanıtını verdi.