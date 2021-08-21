Kylie Jenner ikinci bebeğine hamile

Kylie Jenner ve Travis Scott'ın, ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Üç yıl önce kızı Stormi'yi dünyaya getiren ünlü yıldızın hamile olduğu konuşuluyor.

Ekim 2019'de ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından barıştı. Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurdu.

Ünlü çiftten sürpriz bir haber daha geldi.

KARNI BELİRGİNLEŞTİ

24 yaşındaki Jenner hamile olduğu iddia edildi. People dergisine konuşan aileye yakın kaynaklar ise, ünlü yıldızın karnının belirginleşmeye başladığını söyledi. Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ise henüz bilinmiyor.

"19'UNCU TORUNUM GELİYOR"



Kylie Jenner'ın, cinsiyet değiştirdikten sonra Bruce Jenner adının yerine Caitlyn Jenner ismini alan babası önceki gün Califonia'da bir oyuncak mağazasını ziyaret etmişti. Gazetecilere 19'uncu torununun yolda olduğunu söyleyen Caitlyn Jenner bu açıklaması iddiaları daha da güçlendirdi.



4 ÇOCUK İSTİYOR



Kylie Jenner, üç çocuk daha dünyaya getirmek istediğini söylemişti. Jenner, "Ama bunu ne zaman yapacağımı, yarın mı yoksa 7 yıl sonra mı bilmiyorum" diye konuşmuştu.



"BEBEK PLANIM YOK"



Jenner, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, "Arkadaşlarımın hepsi Stormi'nin bir kardeşinin olması için bana baskı yapıyor ama böyle bir planım yok" demişti.

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21/08/2021 16:11