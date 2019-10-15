Kylie Jenner: İkinci çocuk istiyorum

148 milyon kişiyle tam bir Instagram fenomeni olan, ayrıca servetini kendi yaratan en genç milyarder unvanlı Kylie Jenner, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tekrar çocuk sahibi olmak istediğini söyleyerek herkesi şaşırtan Kylie Jenner’ın kızı Stormi henüz 1,5 yaşında. İşte Instagram üzerinde takipçilerine cevap veren Jenner'ın açıklamalarından bazıları...

Kylie Jenner'ın Travis Scott'la olan ilişkisine ara verdikten sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu. Hatta ayrılık gününün sabahında müzisyen Tyga'nın stüdyosunun önünde arabasıyla görüntülenmesi iddiaları güçlendirmişti. Bunun üzerine iddiaları yalanlayan Kylie, takipçilerden bu konuyla ilgili gelen sorulara da cevap vermedi.

15/10/2019 17:01