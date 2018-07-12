Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i solladı

Forbes, kendi servetini yapan en zengin 60 kadını açıkladı. Kim Kardashian'ın 21 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, genç milyoner olarak ekonomi dergisine kapak oldu. Bu listeye 23 yaşında giren Mark Zuckerberg'i geride bırakan Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum. Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım' dedi.



Röportajında annesinden övgüyle bahseden Jenner, 'Şirketin başarılı olmasında annemin büyük katkısı var' dedi.

İşte aralarında Nevada Corporation'ın başkanı Eren Özmen'in de olduğu o liste:

60. Taylor Swift 320 milyon dolar Yaş: 28

58. Jessica Iclisoy 330 milyon dolar Yaş: 52

58. Liz Elting 330 milyon dolar Yaş: 52

57. Martine Rothblatt 340 milyon dolar Yaş: 63

54. Danielle Steel 350 milyon dolar Yaş: 70

54. Kim Kardashian West 350 milyon dolar Yaş: 37

54. Janice Bryant Howroyd 350 milyon dolar Yaş: 65

53. Beyonce Knowles 355 milyon dolar Yaş: 36

51. Therese Tucker 380 milyon dolar Yaş: 56

51. Kathy Lehne 380 milyon dolar 56

50. Nora Roberts 390 milyon dolar Yaş: 67

48 Barbra Streisand 400 milyon dolar Yaş: 76c

48. Judy Sheindlin 400 milyon dolar Yaş: 75

46. Adi Tatarko 430 milyon dolar Yaş: 45

46. Celine Dion 430 milyon dolar Yaş: 50

44. Anne Wojcicki 440 milyon dolar Yaş: 44

44. Jamie Kern Lima 440 milyon dolar Yaş: 40

43. Donna Karan 470 milyon dolar Yaş: 69

42. Susan Wojcicki 480 milyon dolar Yaş: 50

40. Kendra Scott 500 milyon dolar Yaş: 44

40. Theresia Gouw 500 milyon dolar Yaş: 46

38. Victoria Zoellner 510 milyon dolar Yaş: 75

38. Mary West 510 milyon dolar Yaş: 72

37. Huda Kattan 550 milyon dolar Yaş: 34

36. Madonna 590 milyon dolar Yaş: 59

35. Marissa Mayer 600 milyon dolar Yaş: 43

34. Vera Wang 630 milyon dolar Yaş: 69

33. Anne Dinning 640 milyon dolar Yaş: 55

32. Safra Catz 740 milyon dolar Yaş: 56

31. Nancy Zimmerman 750 milyon dolar 55

30. Sheila Johnson 760 milyon dolar Yaş: 69

29. Tory Burch 800 milyon dolar Yaş: 52

28. Kit Crawford 850 milyon dolar Yaş: 59

27. Kylie Jenner 900 milyon dolar Yaş: 20

26. Weili Dai 930 milyon dolar Yaş: 56

25. Christel DeHaan 940 milyon dolar Yaş: 75

21. Anastasia Soare 1 milyar dolar Yaş: 60

21. Neerja Sethi 1 milyar dolar Yaş: 63

21. Carolyn Rafaelian 1 milyar dolar Yaş: 51

21. Sara Blakely 1 milyar dolar Yaş: 47

19. Alice Schwartz 1.3 milyar dolar Yaş: 92

19. Eren Özmen 1.3 milyar dolar Yaş: 59

18. Jayshree Ullal 1.35 milyar dolar Yaş: 57

16. Gail Miller 1.4 milyar dolar Yaş:74

16. Peggy Cherng 1.4 milyar dolar Yaş: 70

13. Katie Rodan 1.5 milyar dolar Yaş: 63

13. Kathy Fields 1.5 milyar dolar Yaş: 60

13. Jin Sook Chang 1.5 milyar dolar Yaş: 55

12. Sheryl Sandberg 1.55 milyar dolar Yaş: 48

11. Thai Lee 2 milyar dolar Yaş: 59

10. Lynda Resnick 2.4 milyar dolar Yaş: 75

9. Elaine Wynn 2.6 milyar dolar Yaş: 76

8. Doris Fisher 2.8 milyar dolar Yaş: 86

7. Judy Love 3 milyar dolar Yaş: 81

6. Oprah Winfrey 3.1 milyar dolar Yaş: 64

5. Johnelle Hunt 3.2 milyar dolar Yaş: 86

4. Meg Whitman 3.3 milyar dolar Yaş: 61

3. Judy Faulkner 3.5 milyar dolar Yaş: 74

2. Marian Ilitch 4.3 milyar dolar Yaş: 85

1. Diane Hendricks 4.9 milyar dolar Yaş: 71 Wisconsin