Kylie Jenner: Oğlumun adını değiştirdiğimde haber veririm

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Oğlunun doğumundan kısa bir süre sonra adını değiştirdiğini açıklayan ünlü isim, bebeğinin ismiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Serveti ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kylie Jenner, Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğu 'Wolf'un adını, doğduktan kısa süre sonra değiştirdiğini açıklamıştı.

9 aylık bebeğin aylardır açıklanmayan yeni isminin ne olduğu Jenner’ın hayranları arasında bir merak konusu olmuştu.

"BELKİ ÜÇÜNCÜ SEZONDA SÖYLERİM"

Kardashians programının son bölümünde konuşan Kylie Jenner, "Bebeğimin adı hala 'Wolf.' Değiştirdiğimde size haber veririm. Belki üçüncü sezonda söylerim" açıklamasında bulundu.

"BÖYLE KALMAYACAK, BEKLİYORUZ"

Jenner, geçtiğimiz ay katıldığı 'The Late Late Show'da, "Oğlum 'Wolf'un adını henüz yasal olarak değiştirmedik" şeklinde konuşmuştu.

Kylie Jenner, ayrıca, "Adı hala 'Wolf' ama böyle kalmayacak. Sadece bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"HAZIR DEĞİLİZ"

Ünlü isim, 'Wolf'a başka bir isimle seslendiklerini ancak henüz paylaşmaya hazır olmadıklarını söylemişti.

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25/11/2022 22:17