Skyline Lounge & Bar’da Uzak Doğu Mutfağını yıldızlara taşıdı

Eğlence dünyasına yepyeni bir soluk getiren Skyline Lounge & Bar, Asya mutfağının en özel lezzetlerini İskele’nin göz alıcı atmosferinde, Grand Sapphire Resort’un 22. katında, büyüleyici bir manzara eşliğinde misafirleriyle buluşturuyor. Skyline Asia Mutfağı, Uzak Doğu’nun benzersiz tatlarını ve ustalıkla hazırlanan sushi çeşitlerini, seçkin bir ortamda sunmanın gururunu yaşıyor.

Usta şefler tarafından özenle hazırlanan menüde, taze ve otantik malzemelerle harmanlanmış özel lezzetler yer alıyor. Asya mutfağının eşsiz tatlarını keşfetmek isteyen misafirler, unutulmaz bir gastronomik deneyime davet ediliyor.

Skyline Asia Mutfağı, Pazartesi hariç her gün 16:00 - 23:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlamaktadır.

Asya mutfağının büyüleyici dünyasını deneyimlemek ve Skyline Lounge & Bar’ın eşsiz atmosferinde keyifli bir akşam geçirmek isteyenler, 0539 147 11 11 numaralı telefondan rezervasyon yapabilir ve detaylı bilgi alabilirler.