KYOFF’ta yeni Başkan Serkan Bolçocuk

Kyrenia Offroad Derneği 6.Olağan Genel Kurulu, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü Girne’de bulunan Ersoy Plaza’da yapıldı. Genel Kurul sonunda yeni Başkan Serkan Bolçocuk seçildi.

Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), altıncı olağan genel kurulunu 25 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleştirdi. 2016 yılında kurulan KYOFF, ilk genel kurulunda Musa Ersoy’u başkan seçmişti. Hakan Denizalp ve Zühtü Cumalıgil’in ardından 2.Musa Ersoy dönemi başlamıştı. Yapılan Genel Kurul’un ardından derneğin altıncı dönem ve 4’üncü başkanı Serkan Bolçocuk oldu.

Genel Kurul’da son iki yılın faaliyet raporu ve mali rapor okunup aklandıktan sonra tek aday olarak başvuran Serkan Bolçocuk üyelerin onayına sunuldu. Başkanlığa seçilen Bolçocuk, Yönetim Kurulu üyelerini genel kurulda okudu. Musa Ersoy Asbaşkan, Zühtü Cumalıgil Sayman, Hüseyin Dinçer Sekreter, Murat Aşık, Fırat Gümüş ve Hasan Reyhan Faal Üye olarak yeni yönetimde görev alacak. Disiplin Kurulu Buğra Akter, Harun Güryel ve Ramadan Kıral’dan oluşurken, Levent Sönmez, Gökhan Onurlu ve Tamer Ateş Denetleme Kurulu’nu oluşturdu.

3 büyük organizasyon yapılacak

Başkanlığa seçilen Serkan Bolçocuk açıklamalarda bulundu. Zor bir görevi devraldıklarını söyleyen Bolçocuk, bu yıl 3 büyük ve marka olan organizasyonu gerçekleştireceklerini söyledi. “Baja Cyprus”, “24Hr. Offroad Challenge” ve “Afrodisia 2025” için çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Bolçocuk, 3 yarışında sponsorlarının hazır olduğunu söyledi. Taslak takvimin de belirlendiği ve kısa bir süre sonra resmi takvimin açıklanacağını söyledi. “Bu sezon sürpriz yurtdışı organizasyonu ve yarışlarımıza destek ve katılım projelerimiz yakında açıklanacak.” diyen Bolçocuk, “KYOFF gibi yine kurucularından olduğum KKORD derneğimiz, Başkan değerli Yönetim Kurulu ve tüm üyeleri ile de iş birliği ve temaslarımız en üst seviyede devam edecek, organizasyonları tüm özverimizle de desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

“Ayrıca yine güzide derneğimiz olan, organizasyonlarımıza sürekli iştirak eden Doğacı Offroad Derneği ve tüm üyeleri ile de karşılıklı destek ve paylaşımlarımız artarak devam edecek.” açıklamalarında bulunan Bolçocuk, “Her geçen gün güzel gezi ve kamp organizasyonları yapan güzide kulübümüz Dağ-Çamur Offroad Derneği ile de temaslarımızın ve paylaşımlarımızın devamını temenni ediyoruz.” dedi. Bolçocuk sözlerini, “Kıbrıs’taki Offroad severleri, 4x4 araç meraklıları olarak bizler çok büyük bir camia hatta aile olduğumuzu ve birlik beraberliğimizin büyüyerek devam ettiğini gururla belirtmek isterim.” diyerek tamamladı.

Yönetim Kurulu

Serkan Bolçocuk-Başkan

Musa Ersoy-Asbaşkan

Zühtü Cumalıgil-Sayman

Hüseyin Dinçer-Sekreter

Murat Aşık-Faal Üye

Fırat Gümüş-Faal Üye

Disiplin Kurulu

Av. Buğra Akter

Av. Harun Güryel

Ramadan Kıral

Denetleme Kurulu

Levent Sönmez

Gökhan Onurlu

Tamer Ateş