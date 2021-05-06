Kyprianou: Anastasiadis, 2017'de iki devletli bir çözümü tartıştı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianu, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in 2017'de iki devletli bir çözümü tartıştığını ve bu konuda birçok kişiye ısrar etme hakkı verdiğine dikkat çekerek, siyasi iradenin Kıbrıs sorununu çevreleyen zor sorunların çözümü için her iki tarafta da olması gerektiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Astra radyosunda konuşan Andros Kyprianu, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının duruşunun Cenevre'de esaslı bir görüşmeye izin vermediğini vurguladı.

AKEL Genel Sekreteri yine de Kıbrıs Rum tarafının Türkiye'yi zora sokma girişiminde bulunmadığının altını çizerek, herhangi bir müdahale teşebbüsünde bulunulmadan olayların kendi kendine gelişmesine izin verildi.

Kyprianu, 2017'den itibaren Nikos Anastasiadis'in pek çok kişiyle iki devletli çözüm olasılığını yansıtma şeklinde de olsa görüşmelerde bulunduğuna işaret ederek, Kıbrıs Rum tarafının güvenilirliğinin bu şekilde baltalandığını ve iki devletli bir çözümü gündeme getirme hakkının başkalarına verildiğini söyledi.

Kyprianou, ayrıca, iki devletli çözüm isteyen Kıbrıslı Türkler ile aynı fikirde olmayanlar arasında bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. Kendilerini “süper vatansever” olarak tanımlayanların, ancak Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesini kolaylaştırmayı başardığını kaydetti.

Kyprianou, BM Genel Sekreteri'nin belirli bir rolü olduğunu söyleyerek, görev süresinden sapamayacağını ve "hakem" olarak hareket edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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06/05/2021 09:21