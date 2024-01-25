KYRENIA CUP tüm hızıyla devam ediyor

KKTC Hentbol Federasyonu, Spor Dairesi ve Girne Belediyesi’nin katkıları ile 22 Ocak’ta Girne’de başlayan U14 Kyrenia Cup organiazsyonu aralıksız devam ediyor. Kazakistan, Kosova ve Türkiye’nin de dahil olduğu organizasyonda 3 gün geride kaldı. Kazakistan’dan 1 takım, Kosova’dan 1 takım, Türkiye ve KKTC’den 2’şer takımın mücadele ettiği turnuva tüm hızıyla devam ediyor. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda devam eden KYRENIA Cup 27 Ocak Cumartesi günü tamamlanacak. Bugün 3 karşılaşma ile Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda devam edilecek KYRENIA CUP’da program şu şekilde;

Saat 15:00 – TED – KOSOVA

Saat 16:15 – ODTÜ – UKÜ

Saat 17:30 – ACTAHA – YDÜ

Kyrenia Cup U14

Takım O G B M D Pts

1 ODTÜ 3 3 0 0 0 15

2 UKÜ U14 3 3 0 0 0 13.5

3 ACTAHA 3 2 0 1 0 11

4 TED 3 1 0 2 0 5

5 KOSOVO 3 0 0 3 0 0.5

6 YDÜ U14 3 0 0 3 0 0

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV