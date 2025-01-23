Kyrenia Cup tüm hızıyla devam ediyor

Hentbolda bu yıl ikincisi düzenlenen Kyrenıa Cup dün oynanan TED – ODTÜ maçı ile start alırken, turnuvaya bugün oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda 2, CIU Arena’da ise oynanan 1 karşılaşma ile devam edilen Kyrenıa Cup’ta bugün birbirinden zorlu 3 karşılaşma oynandı. Günün ilk karşılaşmasında Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda ODTÜ (B) takımı ile TED takımları karşı karşıya geldi. İkinci devresi çekişmeye sahne olan mücadeleyi 31-29 kazanan TED günü galibiyetle kapatan taraf oldu. Bu maçın ardından ise yine Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ONKO ile ODTÜ (A) takımları karşılaştı. Maçın genelinde oyuna hakim olan ODTÜ (A)takımı karşılaşmayı 36-23 galip kapatan taraf oldu. Günün son karşılaşmasında ise CIU Arena’da UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ sahadan 34-20 galibiyetle ayrılan taraf oldu.