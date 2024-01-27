KYRENIA CUP U14 tamamlandı

KKTC Hentbol Federasyonu’nun 14 yaş altı takımlarına yönelik Girne’de organize ettiği KYRENIA CUP U14 sona erdi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda 22 Ocak tarihinde başlayan turnuva dün oynanan final ve üçüncülük karşılaşmaları ile sona erdi. Kosova’dan Prizen U14 erkek takımı, Kazakistan’dan Astana U14 erkek takımı, Türkiye’den ODTÜ ve TED Koleji U14 erkek takımlarının yanında KKTC’den UKÜ U14 erkek takımı ve YDÜ U14 erkek takımı Kyrenia Cup’ta mücadele etti. Dün tamamlanan turnuvada UKÜ şampiyon olurken, ODTÜ ikinci, Astana takımı ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Ertuğrul Apakan Spor Salonun ev sahipliği yaptığı turnuvada birbirinden önemli karşılaşmalar oynanırken, tamamlanan müsabakaların ardından, turnuvaya katılan takımlara ve dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV