Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü yeni başkanı Ayten Benoit oldu

Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü Devir Teslim törenini bu yıl Bellapais Gardens Restaurant’ta gerçekleştirdi. Düzenlenen organizasyona Cyprus Rotary’den üst düzey yöneticiler ve diğer Rotary Kulüplerinden de katılım gerçekleştirildi.

Açık havada düzenlenen görkemli organizasyonda Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü Başkanı Flanders Cecil Benoit (Ben Benoit) başkanlık görevini sevgili eşi Ayten Benoit’e devretti.

Yeni Dönem Başkanı Ayten Benoit gecede adamızda Mesarya, Ardahan ve Kantara bölgelerinde çıkan büyük yangından dolayı üzüntülerini en içten dilekleriyle konuşmasında vurguladı. Gecede toplanan TL5,000 (BeşBinTürkLirası) tutarındaki bağışın yangından etkilenen bölgelerin tekrar yeşermesi için bağışlanacağı bilgisi yeni dönem başkanı tarafından bildirildi. Yeni Dönem Başkanı Benoit, Yönetim Kurulu üyelerini sahneye davet ederek yeni dönemde güçlü bir yönetim kurulu ile ilerleyeceği için çok mutlu olduğunu ve adamız için güzel işler başaracaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü 2022-2023 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan - Ayten Benoit

Geçmiş Dönem Başkanı - Flanders Cecil Benoit (Ben Benoit)

Sekreter - Terim Erdemlier

Gelecek Dönem Başkanı & - Olgun Topalcık

Halkla İlişkiler ve Basın Yayın

Sorumlusu

Üyelik Sorumlusu - Özüm Tunçyürek

Sayman - Alpay Çelebi

Toplantı Sorumlusu - Nina Ratib

Fon Yöneticisi - İmren Gürbaşar

Proje Sorumlusu - Anja van Raam

Bu habere tepkiniz:



29/06/2022 12:18