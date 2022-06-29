Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü yeni başkanı Ayten Benoit oldu
29/06/2022
Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü Devir Teslim törenini bu yıl Bellapais Gardens Restaurant’ta gerçekleştirdi. Düzenlenen organizasyona Cyprus Rotary’den üst düzey yöneticiler ve diğer Rotary Kulüplerinden de katılım gerçekleştirildi.
Açık havada düzenlenen görkemli organizasyonda Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü Başkanı Flanders Cecil Benoit (Ben Benoit) başkanlık görevini sevgili eşi Ayten Benoit’e devretti.
Yeni Dönem Başkanı Ayten Benoit gecede adamızda Mesarya, Ardahan ve Kantara bölgelerinde çıkan büyük yangından dolayı üzüntülerini en içten dilekleriyle konuşmasında vurguladı. Gecede toplanan TL5,000 (BeşBinTürkLirası) tutarındaki bağışın yangından etkilenen bölgelerin tekrar yeşermesi için bağışlanacağı bilgisi yeni dönem başkanı tarafından bildirildi. Yeni Dönem Başkanı Benoit, Yönetim Kurulu üyelerini sahneye davet ederek yeni dönemde güçlü bir yönetim kurulu ile ilerleyeceği için çok mutlu olduğunu ve adamız için güzel işler başaracaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
Kyrenia Rotary Cosmopolitan Kulübü 2022-2023 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri:
Başkan - Ayten Benoit
Geçmiş Dönem Başkanı - Flanders Cecil Benoit (Ben Benoit)
Sekreter - Terim Erdemlier
Gelecek Dönem Başkanı & - Olgun Topalcık
Halkla İlişkiler ve Basın Yayın
Sorumlusu
Üyelik Sorumlusu - Özüm Tunçyürek
Sayman - Alpay Çelebi
Toplantı Sorumlusu - Nina Ratib
Fon Yöneticisi - İmren Gürbaşar
Proje Sorumlusu - Anja van Raam